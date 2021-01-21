Только четыре защитника за последние 35 лет набирали 60 очков в НХЛ быстрее Куинна Хьюза

В очередном матче регулярного сезона НХЛ «Ванкувер Кэнакс» дома обыграл «Монреаль Канадиенс» со счётом 6:5. Победитель был выявлен в серии послематчевых буллитов.
Защитник «Ванкувера» Куинн Хьюз оформил ассистентский дубль, благодаря которому достиг отметки 60 очков за карьеру в НХЛ. На покорение этого рубежа американскому хоккеисту потребовалось 78 матчей. Только четыре защитника за последние 35 лет набирали 60 очков в НХЛ быстрее 21-летнего игрока обороны «Кэнакс».
Рекорд принадлежит Брайану Личу, уложившемуся в 61 матч. Второе место занимает российский защитник Владимир Малахов (69), тройку лучших замкнули Гэри Сутер и Сергей Зубов (по 75 матчей). Лич и Зубов на тот момент защищали цвета «Нью-Йорк Рейнджерс», Малахов играл за «Нью-Йорк Айлендерс», а Сутер — за «Калгари Флэймз».
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