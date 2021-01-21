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Олимпийский чемпион Томми Сало приговорён к двум месяцам тюрьмы за езду в нетрезвом виде

Олимпийский чемпион Томми Сало приговорён к двум месяцам тюрьмы за езду в нетрезвом виде
Хоккей / Прочие турниры 0
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Олимпийский чемпион Томми Сало признал себя виновным в вождении в нетрезвом виде и был приговорён к двум месяцам тюремного заключения, сообщает Aftonbladet.

По информации шведских СМИ, 49-летний Сало сел за руль при содержании алкоголя в крови 0,3%, что в 15 раз превышает разрешённый порог в Швеции. Сообщается, что Сало врезался в барьер на трассе неподалёку от города Кепинг.

Полицейские обнаружили его спящим в машине, несмотря на то что за ним образовалась большая пробка и постоянно гудели звуковые сигналы. Адвокаты Сало заявили, что считают наказание слишком серьёзным и намерены подать апелляцию.

В составе сборной Швеции выиграл серию буллитов в финале Олимпиады-1994 со сборной Канады и завоевал первые в истории Швеции золотые медали Олимпийских игр. В 2002 году Сало допустил роковую ошибку в четвертьфинальном матче олимпийского хоккейного турнира Солт-Лэйк Сити со сборной Беларуси, пропустив бросок защитника Владимира Копатя, который был нанесён с центра площадки. Через два года завершил карьеру в НХЛ. Поиграв ещё три года в Швеции, он остался в хоккее, работал на родине главным тренером и генеральным менеджером.

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