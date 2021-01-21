«Северсталь» в гостях уверенно обыграла «Автомобилист», забросив 6 шайб
В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ череповецкая «Северсталь» обыграла «Автомобилист». Встреча проходила на стадионе «Уралец» в Екатеринбурге и завершилась со счётом 6:3 (3:0, 1:0, 2:3) в пользу подопечных Андрея Разина.
Одним из главных героев встречи стал 18-летний форвард «Северстали» Никита Гуслистов, который забросил три шайбы и отдал одну результативную передачу. Дубль в составе победителей оформил Александр Петунин. У «Автомобилиста» отличились Питер Холланд, Алексей Василевский и Брукс Мэйсек.
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» 26 января дома встретится с магнитогорским «Металлургом», а «Северсталь» 25 января в Минске — с местным «Динамо».
КХЛ - регулярный чемпионат
21 января 2021, четверг. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
3 : 6
Северсталь
Череповец
0:1 Гуслистов (Капустин) – 03:17' (5x5) 0:2 Гуслистов (Гераськин) – 05:44' (5x5) 0:3 Гуслистов – 14:48' (5x5) 0:4 Провольнев (Берглунд, Лишка) – 24:39' (5x5) 0:5 Петунин (Гуслистов) – 41:37' (5x5) 1:5 Холланд (Секстон, Мамкин) – 47:59' (5x5) 2:5 Василевский (Дацюк, Дженовей) – 48:56' (5x5) 2:6 Петунин (Вовченко, Хабаров) – 52:04' (5x5) 3:6 Мэйсек (Дженовей, Василевский) – 55:36' (5x5)
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