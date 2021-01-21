«Северсталь» в гостях уверенно обыграла «Автомобилист», забросив 6 шайб

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ череповецкая «Северсталь» обыграла «Автомобилист». Встреча проходила на стадионе «Уралец» в Екатеринбурге и завершилась со счётом 6:3 (3:0, 1:0, 2:3) в пользу подопечных Андрея Разина.

Одним из главных героев встречи стал 18-летний форвард «Северстали» Никита Гуслистов, который забросил три шайбы и отдал одну результативную передачу. Дубль в составе победителей оформил Александр Петунин. У «Автомобилиста» отличились Питер Холланд, Алексей Василевский и Брукс Мэйсек.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» 26 января дома встретится с магнитогорским «Металлургом», а «Северсталь» 25 января в Минске — с местным «Динамо».