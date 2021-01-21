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Крикунов: проспали начало матча, пропустили два гола. Нападающие ничего не смогли сделать

Крикунов: проспали начало матча, пропустили два гола. Нападающие ничего не смогли сделать
Хоккей / КХЛ 0
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Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Барысом» (0:2).

«Мы проспали начало матча, пропустили два гола. Со второго периода пришлось поставить Брызгалова. У Панкратова перелом пальца. Бились, боролись, атаковали много, но без голов. А без них матчи не выигрываются. Нападающие ничего не смогли сделать.

Вернётся ли Шипачёв к следующей игре? Точно не могу сказать. «Динамо» с ним и без него — это разные команды? Вы всё видели. Но дело не в нём. У нас из центральных нападающих остался только Олег Зайцев. Пришлось Круглова ставить, который давным-давно там не играл. Но надеюсь, что скоро все поправятся и встанут в строй», — приводит слова Крикунова пресс-служба «Динамо» в своём телеграм-канале.

Московское «Динамо» без Шипачёва проиграло «Барысу», не забросив ни одной шайбы
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