Крикунов: проспали начало матча, пропустили два гола. Нападающие ничего не смогли сделать

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Барысом» (0:2).

«Мы проспали начало матча, пропустили два гола. Со второго периода пришлось поставить Брызгалова. У Панкратова перелом пальца. Бились, боролись, атаковали много, но без голов. А без них матчи не выигрываются. Нападающие ничего не смогли сделать.

Вернётся ли Шипачёв к следующей игре? Точно не могу сказать. «Динамо» с ним и без него — это разные команды? Вы всё видели. Но дело не в нём. У нас из центральных нападающих остался только Олег Зайцев. Пришлось Круглова ставить, который давным-давно там не играл. Но надеюсь, что скоро все поправятся и встанут в строй», — приводит слова Крикунова пресс-служба «Динамо» в своём телеграм-канале.