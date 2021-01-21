Крикунов: проспали начало матча, пропустили два гола. Нападающие ничего не смогли сделать

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Барысом» (0:2).
«Мы проспали начало матча, пропустили два гола. Со второго периода пришлось поставить Брызгалова. У Панкратова перелом пальца. Бились, боролись, атаковали много, но без голов. А без них матчи не выигрываются. Нападающие ничего не смогли сделать.
Вернётся ли Шипачёв к следующей игре? Точно не могу сказать. «Динамо» с ним и без него — это разные команды? Вы всё видели. Но дело не в нём. У нас из центральных нападающих остался только Олег Зайцев. Пришлось Круглова ставить, который давным-давно там не играл. Но надеюсь, что скоро все поправятся и встанут в строй», — приводит слова Крикунова пресс-служба «Динамо» в своём телеграм-канале.
- 21 января 2021
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