Константин Барулин подписал контракт с «Динамо» из Пардубице

Бывший голкипер «Нефтехимика» Константин Барулин заключил контракт с «Динамо» из Пардубице, сообщает официальный сайт чешской команды.

«Я знал о Пардубице от моего друга Степана Захарчука. Я давно слежу за результатами «Динамо» и рад, что они становятся всё лучше и лучше. Я верю, что так будет и дальше, и я буду этому способствовать», — приводит слова Барулина пресс-служба клуба.

В нынешнем сезоне 36-летний Барулин принял участие в 21 матче регулярного чемпионата КХЛ, одержав всего две победы, пропуская в среднем за матч 3,77 шайбы и отражая 88,7% бросков.

Прошедший сезон стал для Барулина первым в составе «Нефтехимика». В регулярном чемпионате сезона-2019/2020 голкипер одержал в 41 матче 15 побед, пропуская в среднем за встречу 2,57 шайбы и отражая 90,5% бросков. В плей-офф Барулин потерпел в 4 матчах 3 поражения (коэффициент надёжности — 1,94, процент отражённых бросков — 93,9).