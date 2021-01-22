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«Айлендерс» обыграли «Нью-Джерси», Варламов совершил 30 сэйвов

«Айлендерс» обыграли «Нью-Джерси», Варламов совершил 30 сэйвов
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного сезона НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс» дома обыграл «Нью-Джерси Дэвилз» со счётом 4:1.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Мэтью Барзал, Джордан Эберле (2) и Брок Нельсон. Российский голкипер хозяев Семён Варламов отразил 30 из 31 броска по своим воротам. Другой вратарь Илья Сорокин на лёд не выходил.

В составе «Нью-Джерси» единственную шайбу забросил Натан Бастиан. Российский защитник гостей Дмитрий Куликов за 20.03 на площадке совершил два броска, показатель полезности – «0». Российский форвард «Дэвилз» Никита Гусев также очков в матче не набрал.

Следующий матч между этими командами состоится 25 января. Затем «Айлендерс» на выезде сыграют с «Вашингтон Кэпиталз» 27 и 29 января, а «Нью-Джерси» примет «Филадельфию» также 27 и 29 января.

НХЛ - регулярный чемпионат
22 января 2021, пятница. 03:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
4 : 1
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Барзал (Бейли, Добсон) – 04:43' (5x5)   2:0 Эберле (Ли, Барзал) – 19:39' (5x5)   2:1 Бастиан (Смит) – 22:10' (5x5)   3:1 Эберле (Добсон, Барзал) – 41:56' (5x4)   4:1 Нельсон (Ледди, Пажо) – 45:16' (5x4)
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