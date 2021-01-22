«Айлендерс» обыграли «Нью-Джерси», Варламов совершил 30 сэйвов

В очередном матче регулярного сезона НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс» дома обыграл «Нью-Джерси Дэвилз» со счётом 4:1.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Мэтью Барзал, Джордан Эберле (2) и Брок Нельсон. Российский голкипер хозяев Семён Варламов отразил 30 из 31 броска по своим воротам. Другой вратарь Илья Сорокин на лёд не выходил.

В составе «Нью-Джерси» единственную шайбу забросил Натан Бастиан. Российский защитник гостей Дмитрий Куликов за 20.03 на площадке совершил два броска, показатель полезности – «0». Российский форвард «Дэвилз» Никита Гусев также очков в матче не набрал.

Следующий матч между этими командами состоится 25 января. Затем «Айлендерс» на выезде сыграют с «Вашингтон Кэпиталз» 27 и 29 января, а «Нью-Джерси» примет «Филадельфию» также 27 и 29 января.