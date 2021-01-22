Зайцев набрал очки в четвёртом матче подряд, сделав пятую голевую передачу в сезоне НХЛ
В очередном матче регулярного чемпионатаНХЛ «Виннипег Джетс» на выезде победил «Оттава Сенаторз» со счётом 4:1.
Единственную шайбу в составе «Оттавы» забросил Крис Тирни, а российский защитник Никита Зайцев записал на свой счёт голевую передачу. Результативная серия россиянина продлилась до четырёх матчей со старта регулярного чемпионата. В активе 29-летнего защитника стало 5 (0+5) баллов при показателе полезности «+4». Примечательно, что за весь прошлый сезон Никита набрал 12 (1+11) очков, сыграв 58 матчей в регулярном чемпионате НХЛ.
Голами в составе гостей отметились Эндрю Копп, Марк Шайфли, Адам Лаури и Блейк Уилер. В следующих матчах команды сыграют между собой 24 и 26 января в Виннипеге.
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