«Монреаль» обыграл «Ванкувер», у Романова «+2»

В очередном матче регулярного сезона НХЛ «Монреаль Канадиенс» на выезде обыграл «Ванкувер Кэнакс» со счётом 7:3.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Тайлер Тоффоли (2), Йоэль Армиа (2), Джош Андерсон, Джейк Эванс и Бен Шьяро. Российский защитник Александр Романов за 22.31 совершил три броска по воротам и имеет показатель полезности «+2».
У «Кэнакс» заброшенными шайбами отличились Бо Хорват (2) и Брэндон Саттер.
Следующие матчи команды проведут между собой 22 и 24 января. Затем «Монреаль» дома примет «Калгари Флэймз» 29 и 31 января, а «Ванкувер» дома сыграет с «Оттавой Сенаторз» 26, 28 и 29 января.
Ранее в рамках игрового дня «Тампа-Бэй Лайтнинг» на выезде обыграл «Коламбус Блю Джекетс» (3:2 ОТ), «Нью-Йорк Айлендерс» дома победил «Нью-Джерси Дэвилз» (4:1), «Виннипег Джетс» на выезде победил «Оттава Сентароз» (4:1), а «Филадельфия Флайерз» по буллитам уступил «Бостон Брюинз» (4:5).
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