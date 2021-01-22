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Сухая серия Варламова стала восьмой в истории НХЛ по продолжительности со старта сезона

Сухая серия Варламова стала восьмой в истории НХЛ по продолжительности со старта сезона
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного сезона НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс» дома обыграл «Нью-Джерси Дэвилз» со счётом 4:1.

На третьей минуте второго периода после точного броска канадского форварда «Дэвилз» Натана Бастиана прервалась сухая серия российского вратаря «Айлендерс» Семёна Варламова, которая началась с первого матча нового сезона и насчитывала 142 минуты и 10 секунд.

Для россиянина эта встреча стала третьей в нынешнем сезоне. В первых двух матчах Семён оставлял ворота в неприкосновенности. Сухая серия Варламова стала восьмой в истории НХЛ по продолжительности со старта регулярного чемпионата. Рекорд принадлежит голкиперу Лорну Шаботу, не пропускавшему на протяжении 213 минут и 55 секунд в сезоне-1930/1931.

Варламов — самый надёжный вратарь в НХЛ на данный момент! Он был близок третьему «сухарю»
Его сухая серия в начале сезона стала лучшей в лиге за шесть лет.
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