Варламов — самый надёжный вратарь в НХЛ на данный момент! Он был близок третьему «сухарю»

Зря мы опасались того, что голкипер «Айлендерс» Семён Варламов может получить очередную травму и потерять свой кураж, который поймал на старте нынешнего сезона. Да, бросок в челюсть от одноклубника Кэла Клаттербака, который заставил россиянина пропустить одну игру, был очень неприятным, но перелома удалось избежать, и Варламов продолжил своё восхождение на вратарскую вершину нынешнего регулярного чемпионата.



В матче против «Айлендерс» Варламов снова был великолепен, отразив 30 бросков из 31. До этого у Семёна было два матча на ноль подряд, и его сухая серия составила 142 минуты и 10 секунд — это восьмой результат в истории НХЛ (абсолютный рекорд был установлен в 1930 году вратарём «Торонто» Лорном Шабо). А если взять последние года, то дольше Семёна никто не держал свои ворота на замке на протяжении шести лет.

Первый период был для Варламова достаточно спокойным — «дьяволы» нанесли по его воротам лишь 6 бросков, в то время как хоккеисты «Айлендерс» бросили почти в три раза больше и смогли добиться комфортного преимущества. Шайбы Мэтью Барзала и Джордана Эберле позволили «островитянам» чувствовать себя уверенно, и даже гол Натана Бастиана не смог внести перелом в ход встречи. Да, у российского голкипера хозяев прервалась сухая серия, но с мощным кистевым броском с убойной позиции мало что можно было поделать, а основная работа для Варламова была ещё впереди.

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За вторую двадцатиминутку он отбил 12 выстрелов, чем заметно успокоил одноклубников, которые уже в начале третьего отрезка решили все вопросы. Два подряд удаления у «Дэвилз» (одно из них, за нарушение численного состава, отбывал Никита Гусев) принесли «островитянам» два гола в большинстве и третью победу в четырёх матчах.

Про Варламова вспоминают и болельщики «Вашингтона», где Семён начинал свою карьеру в НХЛ. У «столичных» нынче непростые времена: Илья Самсонов сдал положительный тест на коронавирус и находится на карантине, Хенрик Лундквист из-за проблем с сердцем завершил карьеру, а вратарский тандем Ванечек — Андерсон может быть полон сюрпризов. В следующий вторник и четверг Варламову предстоит играть с «Кэпиталз» в гостях, и Семён вполне может дать «прикурить» своим бывшим партнёрам.

Русский вратарь отказывается пропускать в НХЛ! Варламов пережил травму и установил рекорд Ещё ни один голкипер в истории «Айлендерс» не был настолько непробиваем на старте сезона.

«Бывший вратарь «Вашингтона» должен запомнить нынешний сезон. Он начал его с впечатляющей сухой серии, которая завершилась в матче с «Дэвилз». Не забудем, что Семён дебютировал за «столичных» в декабре 2008 года», — отмечает автор блога NoVa Caps Дайан Дойл.





1. Семён Варламов(«Айлендерс») — 98,8% отражённых бросков, 0,33 гола за игру.

2. Брайан Эллиотт («Филадельфия») — 96,4 %, 1,31,

3. Джейк Айллен («Монреаль») — 96,2 %, 1,01,

4. Юусе Сарос («Нэшвилл») — 95,9%, 1,5,

5. Маккензи Блэквуд («Нью-Джерси») — 94,8%, 1,9. Самые надёжные вратари нынешнего сезона НХЛ:1.(«Айлендерс») — 98,8% отражённых бросков, 0,33 гола за игру.2. Брайан Эллиотт («Филадельфия») — 96,4 %, 1,31,3. Джейк Айллен («Монреаль») — 96,2 %, 1,01,4. Юусе Сарос («Нэшвилл») — 95,9%, 1,5,5. Маккензи Блэквуд («Нью-Джерси») — 94,8%, 1,9.

«Последние два сезона Варли был очень стабильным. Не думаю, что он до этого играл плохо за другие команды. Очень приятно видеть, как Семён вернулся, как он доминирует в воротах. Это здорово для него и здорово для команды», — отметил после матча Мэтью Барзал.



За три матча Семён отразил 81 бросок из 82, что были сделаны по его воротам. На данный момент от является самым надёжным голкипером НХЛ: он был близок к третьему «сухарю» подряд, а по голам, пропущенным в среднем за игру, намного опережает преследователей.