Крюгер: мы расстроены тем, что Проворова не дисквалифицировали за удар в голову вратаря

Главный тренер «Баффало Сэйбрз» Ральф Крюгер выразил сожаление отсутствием наказания для российского защитника «Филадельфии Флайерз» Ивана Проворова, который в недавнем матче с «Баффало» врезался во вратаря «клинками» Картера Хаттона, но не получил даже малого штрафа.

«Мы хотели, чтобы лига посмотрела эпизод, в котором защитник «Филадельфии» Проворов ударил в голову нашего вратаря Хаттона. Мы надеялись, что соперника дисквалифицируют. Но, похоже, наказания не будет. Это очень расстраивает. Мы разочарованы, потому что это уже четвёртый матч, в котором кого-то из наших хоккеистов били по голове. У Хаттона был потрясающий тренировочный лагерь, он был в отличной форме», — приводит слова Крюгера Philadelphia Inquirer.