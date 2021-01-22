«Кузнецкие Медведи» отказались выходить на лёд во втором матче с «Омскими Ястребами»

Новокузнецкий «Металлург» прокомментировал инцидент, произошедший в матче его фарм-клуба, «Кузнецких Медведей», и «Омских Ястребов». Игроки команд Демид Паничкин и Тимофей Давыдов устроили драку, в результате которой игрок «Медведей» упал, ударившись о лёд. После этого Давыдов взял Паничкина за форму и ещё раз ударил о лёд.



«Уважаемые болельщики «Авангарда», омские любители хоккея!



Новокузнецкий хоккейный клуб сообщает, что команда «Кузнецкие Медведи» не будет принимать участие во втором матче с «Омскими Ястребами». Наш клуб всегда выступал и выступает за соблюдение принципов «fair play» во всех проявлениях, за уважение не только к партнёрам по команде, но и к хоккеистам соперника — и на льду, и за его пределами. Уважение и соблюдение честных правил как в игре, так и в жизни — это самые важные составляющие для молодого поколения, воспитанием которого занимается в том числе и МХЛ.



Накануне капитан «Омских Ястребов» Тимофей Давыдов, выступив агрессором в драке, проявил свои навыки в боях без правил, нокаутировав нападающего нашей команды Демида Паничкина. Видео моментально облетело Интернет и вызвало бурю негодования не только у новокузнецких болельщиков, но и во всём хоккейном мире. Мы сожалеем, что академия хоккея Омска воспитывает в том числе таких «хоккеистов», действия которых идут вразрез с приоритетами развития молодёжного хоккея в России. И по моральным соображениям вынуждены отказаться от участия в матче с «Омскими Ястребами» 23 января — хоккеисты нашей команды находятся в психологическом шоке после увиденного на льду.



В этом году мы формируем обновлённый состав «Кузнецких Медведей», в котором выступают в том числе хоккеисты, которые только дебютировали в МХЛ. Мы не можем подвергать их жизни опасности, наносить психологическую травму, выводя на матч при таком эмоциональном фоне. Новокузнецкий хоккейный клуб сожалеет о произошедшем инциденте, но сегодняшний матч с участием нашей команды в Омске не состоится.



«Металлург» в текущем сезоне сотрудничает с «Авангардом», помогая в развитии и становлении молодых хоккеистов омского клуба. Мы создаём для командированных в состав нашей команды хоккеистов такие же условия для работы, как и собственным воспитанникам, не деля хоккеистов на местных и приезжих. И смеем заверить, что произошедший инцидент не повлияет на наше гостеприимство к хоккеистам из Омска.



Спасибо за понимание», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте клуба.

Жуть в молодёжном хоккее! Игрока ударили головой об лёд, и он потерял сознание Демида Паничкина унесли на носилках. Защитник «Омских Ястребов» Тимофей Давыдов уже принёс извинения сопернику.