Защитник «Рейнджерс» рукой закинул шайбу в ворота Игоря Шестёркина

В Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимает «Нью-Йорк Рейнджерс».

На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 3:2 в пользу «Рейнджерс». Вторая шайба «Питтсбурга» записана на Джареда Макканна. Отметим, что шайбу в ворота российского голкипера Игоря Шестёркина занёс игрок «Рейнджерс» Райан Линдгрен. Он на пятаке рукой решил подгрести шайбу к вратарю и закинул её в ворота.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 8 мая. В этот день матчи проведут 30 команд из 31 существующей.