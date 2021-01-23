Дубник — о финте Капризова: благодарю бога, что у меня получилось отразить бросок

34-летний канадский голкипер «Сан-Хосе Шаркс» Деван Дубник прокомментировал эпизод, когда российский нападающий «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов попытался забросить в его ворота сложным броском из под ноги.
«Не могу поверить, что он так сделал. В таких моментах остаётся только благодарить господа, что у меня получилось отразить бросок. Потому что когда кто-то проделывает такой хитрый манёвр и забивает, тебе придётся целый год пересматривать его во всех хайлайтах. Очень впечатляюще, мне повезло, что я смог сделать сейв. Никогда не хочется быть тем, кому так забили», — приводит слова Дубника корреспондент НХЛ и The Athletic Джесси Пирс в «твиттере».
В матче с «Сан-Хосе» Кирилл Капризов провёл на льду 15 минут 27 секунд и завершил встречу без набранных очков с показателем полезности «0». Всего на его счету за 4 игры в НХЛ 5 (1+4) очков и коэффициент полезности «+3».
- 23 января 2021
-
08:00
-
07:50
-
07:31
-
07:17
-
06:43
-
06:34
-
06:21
-
06:03
-
05:51
-
05:43
-
05:29
-
04:47
-
04:33
-
04:24
-
03:56
-
03:34
- 22 января 2021
-
23:33
-
23:03
-
22:58
-
22:48
-
22:05
-
21:51
-
21:03
-
20:57
-
20:20
-
20:12
-
19:38
-
19:10
-
18:58
-
18:31
-
18:18
-
17:56
-
17:33
-
16:58
-
16:29