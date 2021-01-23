Дубник — о финте Капризова: благодарю бога, что у меня получилось отразить бросок

34-летний канадский голкипер «Сан-Хосе Шаркс» Деван Дубник прокомментировал эпизод, когда российский нападающий «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов попытался забросить в его ворота сложным броском из под ноги.

«Не могу поверить, что он так сделал. В таких моментах остаётся только благодарить господа, что у меня получилось отразить бросок. Потому что когда кто-то проделывает такой хитрый манёвр и забивает, тебе придётся целый год пересматривать его во всех хайлайтах. Очень впечатляюще, мне повезло, что я смог сделать сейв. Никогда не хочется быть тем, кому так забили», — приводит слова Дубника корреспондент НХЛ и The Athletic Джесси Пирс в «твиттере».

В матче с «Сан-Хосе» Кирилл Капризов провёл на льду 15 минут 27 секунд и завершил встречу без набранных очков с показателем полезности «0». Всего на его счету за 4 игры в НХЛ 5 (1+4) очков и коэффициент полезности «+3».