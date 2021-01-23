Маршан раскритиковал россиян «Вашингтона» за нарушение протокола COVID-19

Нападающий «Бостон Брюинз» Брэд Маршан раскритиковал четырёх российских хоккеистов «Вашингтон Кэпиталз» за нарушение протоколов безопасности, связанных с коронавирусом.
«Главное — больше уважения. Мы все хотим иметь возможность играть, и есть правила, которые были установлены не без причины. Их не так сложно соблюдать. Мы все знаем о последствиях нарушения правил, знаем, что это за правила. Так что они сами навлекли на себя это. Нам всем подробно рассказывали, что разрешено делать и что не разрешено, так что это их вина», — приводит слова Маршана Boston Hockey Now.
Напомним, российские хоккеисты «Вашингтона» Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов и Илья Самсонов находятся на карантине и пропустят как минимум четыре матча регулярного чемпионата НХЛ. Лига включила их в список игроков, недоступных для участия в матчах и тренировках команды из-за нарушения протокола защиты от коронавируса.
- 23 января 2021
-
13:59
-
13:22
-
13:19
-
13:00
-
12:53
-
12:36
-
11:55
-
11:38
-
11:14
-
10:45
-
10:32
-
10:06
-
09:29
-
09:12
-
08:49
-
08:30
-
08:16
-
08:00
-
07:50
-
07:31
-
07:17
-
06:43
-
06:34
-
06:21
-
06:03
-
05:51
-
05:43
-
05:29
-
04:47
-
04:33
-
04:24
-
03:56
-
03:34
- 22 января 2021
-
23:33
-
23:03