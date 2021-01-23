Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Сочи» — «Локомотив». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Маршан раскритиковал россиян «Вашингтона» за нарушение протокола COVID-19

Маршан раскритиковал россиян «Вашингтона» за нарушение протокола COVID-19
Хоккей / НХЛ 0
Аудио-версия:

Нападающий «Бостон Брюинз» Брэд Маршан раскритиковал четырёх российских хоккеистов «Вашингтон Кэпиталз» за нарушение протоколов безопасности, связанных с коронавирусом.

«Главное — больше уважения. Мы все хотим иметь возможность играть, и есть правила, которые были установлены не без причины. Их не так сложно соблюдать. Мы все знаем о последствиях нарушения правил, знаем, что это за правила. Так что они сами навлекли на себя это. Нам всем подробно рассказывали, что разрешено делать и что не разрешено, так что это их вина», — приводит слова Маршана Boston Hockey Now.

Напомним, российские хоккеисты «Вашингтона» Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов и Илья Самсонов находятся на карантине и пропустят как минимум четыре матча регулярного чемпионата НХЛ. Лига включила их в список игроков, недоступных для участия в матчах и тренировках команды из-за нарушения протокола защиты от коронавируса.

Лебрюн: четыре матча карантина для Овечкина — это минимум, всё будет зависеть от тестов
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021