Маршан раскритиковал россиян «Вашингтона» за нарушение протокола COVID-19

Нападающий «Бостон Брюинз» Брэд Маршан раскритиковал четырёх российских хоккеистов «Вашингтон Кэпиталз» за нарушение протоколов безопасности, связанных с коронавирусом.

«Главное — больше уважения. Мы все хотим иметь возможность играть, и есть правила, которые были установлены не без причины. Их не так сложно соблюдать. Мы все знаем о последствиях нарушения правил, знаем, что это за правила. Так что они сами навлекли на себя это. Нам всем подробно рассказывали, что разрешено делать и что не разрешено, так что это их вина», — приводит слова Маршана Boston Hockey Now.

Напомним, российские хоккеисты «Вашингтона» Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов и Илья Самсонов находятся на карантине и пропустят как минимум четыре матча регулярного чемпионата НХЛ. Лига включила их в список игроков, недоступных для участия в матчах и тренировках команды из-за нарушения протокола защиты от коронавируса.