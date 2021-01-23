Салливан: «Питтсбургу» надо лучше начинать матчи и диктовать свои условия
Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан прокомментировал результат матча регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Рейнджерс» (4:3 Б).
«После быстро пропущенных голов мы играли неплохо. Но уже в который раз нам пришлось догонять. Надо найти способ лучше начинать матчи и диктовать свои условия раньше, чем делаем это сейчас. Поговорили об этом с игроками», – приводит слова специалиста пресс-служба НХЛ.
В составе «Питтсбурга» в основное время шайбы забросили Брайан Раст, Джаред Макканн и Теодор Блюгерс. У «Рейнджерс» — Филип Хитил, Адам Фокс и Каапо Какко. Игроки «Пингвинз» отыгрались со счёта 1:3 в ходе встречи. В буллитной серии удачливее оказались хозяева льда, победный бросок на счету Криса Летанга.
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