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Майоров — о переносе ЧМ-2021 из Минска: такое решение выглядит безобразием

ЧМ-2021
ЧМ-2021
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  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Майоров — о переносе ЧМ-2021 из Минска: такое решение выглядит безобразием
Хоккей / ЧМ по хоккею 2021 0
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Бывший капитан «Спартака» и сборной СССР Борис Майоров поделился мнением о решении ИИХФ не проводить матчи ЧМ-2021 в Минске.

«Такое решение выглядит безобразием, которое трудно спрогнозировать. При этом надо иметь в виду, что Рене Фазель — осторожный и опытный политик, руководящий хоккеем в мире уже больше четверти века. И за это время не было случая, чтобы он совершал необдуманные поступки.

Обстановка вокруг Беларуси сейчас такая же, как бывает вокруг России, когда наша страна предпринимает какие-то шаги, очень не нравящиеся Западу. Фазель оказался под большим давлением. Думаю, против чемпионата в Минске особенно активно протестовали скандинавские страны и государства, соседствующие с ними. Насколько мне известно, на конгрессах ИИХФ Финляндия, Швеция, Норвегия с примыкающими к ним Данией и Нидерландами зачастую выступают сообща и предельно жёстко. И вот сейчас такие жесткие меры были выдвинуты против Беларуси.

И всё же должны были сложиться просто невероятные пазлы, чтобы ИИХФ всё же приняла столь суровое решение на своём совете в прошлый понедельник. Не думаю, что оно далось легко. Мне лично до конца в это не верилось. Безусловно, на него повлияла и компания «Шкода», пообещавшая перестать быть спонсором чемпионата мира, если он пройдёт в Минске. Это заявление ставило под удар проведение турнира.

По идее, решение, где состоится чемпионат мира (в том числе и решение о его отмене), должен принимать конгресс ИИХФ, как это всегда и происходило. Собрать его экстренно в условиях пандемии сложно, поэтому ответственность за решение взял на себя совет, состоящий из пятнадцати человек», — приводит слова Майорова «Матч ТВ».

Названы даты, когда совет ИИХФ определится с местом проведения ЧМ-2021
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