Агент Дюбуа: Пьер-Люк с нетерпением ждёт возможности присоединиться к «Виннипегу»

Пэт Бриссон, агент нападающего Пьер-Люка Дюбуа, прокомментировал обмен хоккеиста из команды НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» в «Виннипег Джетс».
«Пьер-Люк рад и с нетерпением ждёт возможности присоединиться к «Джетс».
Процесс мог затянуться. Рады, что сделка завершилась. С оптимизмом смотрю в будущее», — приводит слова Бриссона известный североамериканский обозреватель Пьер Лебрюн на своей странице в «Твиттере».
Напомним, Дюбуа перешёл в «Виннипег» в результате сделки с командой НХЛ «Коламбус Блю Джекетс». В «Виннипег» отправились форварды Патрик Лайне и Джек Рослович. «Блю Джекетс» получили нападающего Пьер-Люка Дюбуа и выбор в третьем раунде драфта-2022.
В межсезонье Дюбуа подписал новый двухлетний контракт с «Блю Джекетс» со среднегодовой зарплатой $ 5 млн. Ранее стало известно, что хоккеист намерен покинуть клуб.
- 23 января 2021
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