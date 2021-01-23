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Агент Дюбуа: Пьер-Люк с нетерпением ждёт возможности присоединиться к «Виннипегу»

Агент Дюбуа: Пьер-Люк с нетерпением ждёт возможности присоединиться к «Виннипегу»
Хоккей / НХЛ 0
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Пэт Бриссон, агент нападающего Пьер-Люка Дюбуа, прокомментировал обмен хоккеиста из команды НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» в «Виннипег Джетс».

«Пьер-Люк рад и с нетерпением ждёт возможности присоединиться к «Джетс».

Процесс мог затянуться. Рады, что сделка завершилась. С оптимизмом смотрю в будущее», — приводит слова Бриссона известный североамериканский обозреватель Пьер Лебрюн на своей странице в «Твиттере».

Напомним, Дюбуа перешёл в «Виннипег» в результате сделки с командой НХЛ «Коламбус Блю Джекетс». В «Виннипег» отправились форварды Патрик Лайне и Джек Рослович. «Блю Джекетс» получили нападающего Пьер-Люка Дюбуа и выбор в третьем раунде драфта-2022.

В межсезонье Дюбуа подписал новый двухлетний контракт с «Блю Джекетс» со среднегодовой зарплатой $ 5 млн. Ранее стало известно, что хоккеист намерен покинуть клуб.

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