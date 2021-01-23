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Кекяляйнен: Дюбуа был важной частью «Коламбуса», но время двигаться в разные стороны

Кекяляйнен: Дюбуа был важной частью «Коламбуса», но время двигаться в разные стороны
Хоккей / НХЛ 0
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Генеральный менеджер «Коламбус Блю Джекетс» Ярмо Кекяляйнен прокомментировал обмен с «Виннипег Джетс», в результате которого в команду перешёл Пьер-Люк Дюбуа.

«Усиление атаки было для нас приоритетом. Приобретение Патрика Лайне и Джека Рословика эту задачу решает.

Патрика мы очень хорошо знаем. За короткий срок он стал одним из самых эффективных снайперов лиги.

Джек — интересный молодой игрок, обладающий большим потенциалом. Мы рады подписанию контракта с ним.

Пьер-Люк был важной частью нашей команды последние четыре сезона, но сейчас для сторон настало правильное время двигаться в разных направлениях», — приводит слова Кекяляйнена пресс-служба НХЛ.

Напомним, Дюбуа перешёл в «Виннипег» в результате сделки с командой НХЛ «Коламбус Блю Джекетс». В «Коламбус» отправились форварды Патрик Лайне и Джек Рослович. «Виннипег» получил нападающего Пьер-Люка Дюбуа и выбор в третьем раунде драфта-2022.

«Виннипег» обменял Лайне и Рословича в «Коламбус» на Дюбуа и третий драфт-пик
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