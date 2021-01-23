Кекяляйнен: Дюбуа был важной частью «Коламбуса», но время двигаться в разные стороны

Генеральный менеджер «Коламбус Блю Джекетс» Ярмо Кекяляйнен прокомментировал обмен с «Виннипег Джетс», в результате которого в команду перешёл Пьер-Люк Дюбуа.
«Усиление атаки было для нас приоритетом. Приобретение Патрика Лайне и Джека Рословика эту задачу решает.
Патрика мы очень хорошо знаем. За короткий срок он стал одним из самых эффективных снайперов лиги.
Джек — интересный молодой игрок, обладающий большим потенциалом. Мы рады подписанию контракта с ним.
Пьер-Люк был важной частью нашей команды последние четыре сезона, но сейчас для сторон настало правильное время двигаться в разных направлениях», — приводит слова Кекяляйнена пресс-служба НХЛ.
Напомним, Дюбуа перешёл в «Виннипег» в результате сделки с командой НХЛ «Коламбус Блю Джекетс». В «Коламбус» отправились форварды Патрик Лайне и Джек Рослович. «Виннипег» получил нападающего Пьер-Люка Дюбуа и выбор в третьем раунде драфта-2022.
- 23 января 2021
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