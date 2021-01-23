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«Монреаль» вызвал Перри на матч с «Кэнакс». В начале года его выставили на драфт отказов

«Монреаль» вызвал Перри на матч с «Кэнакс». В начале года его выставили на драфт отказов
Хоккей / НХЛ 0
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Нападающий команды Национальной хоккейной лиги «Монреаль Канадиенс» Кори Перри может принять участие в матче чемпионата НХЛ с «Ванкувер Кэнакс», сообщается на официальной странице в «Твиттере».

«Канадиенс» вызвали 35-летнего хоккеиста из запаса.

Это делает Перри доступным для участие в следующей встрече канадского клуба.

Напомним, в января «Монреаль» поместил Перри в список отказов, но никто из других клубов лиги его не забрал.

В межсезонье «Монреаль» подписал с форвардом однолетний контракт на $ 750 тыс.

На протяжении практически всей карьеры в НХЛ Перри выступал в составе «Анахайм Дакс», с которым в 2007 году завоевал Кубок Стэнли. В прошлом году канадский форвард играл за «Даллас Старз», вместе с которым дошёл до финала Кубка Стэнли. Подопечные Рика Боунесса в финале плей-офф в шестиматчевой серии уступили «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2-4).

Кори Перри и Михаэль Фролик выставлены «Монреалем» на драфт отказов
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