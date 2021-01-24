Михаил Сергачёв о поражении в матче с «Коламбусом»: это была худшая игра в моей карьере

Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбус Блю Джекетс» (2:5).

«Они играли точно так же, как и в прошлом матче. Против них всегда трудно играть. Они не поменялись. Дело в нас. Иногда мы были неряшливы и не сосредоточены, в том числе и я. Я был неряшливым. Это была, наверное, худшая игра в моей карьере. Они извлекли выгоду из нашей небрежности», — приводит слова Сергачёва официальный сайт НХЛ.

Сергачёв завершил матч с коэффициентом полезности «-3».

В предыдущем матче регулярного сезона НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» на выезде обыграла «Коламбус Блю Джекетс» со счётом 3:2. Победитель определился в овертайме.

Следующий матч команды проведут между собой 23 января. Затем «Тампа» на выезде сыграет с «Каролиной Харрикейнз» 27 и 29 января, а «Коламбус» примет «Флориду Пантерз» также 27 и 29 января.