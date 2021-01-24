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Голкипер «Филадельфии» Харт в бешенстве разломал клюшку после 1:6 в матче с «Бостоном»

Голкипер «Филадельфии» Харт в бешенстве разломал клюшку после 1:6 в матче с «Бостоном»
Хоккей / НХЛ 0
Аудио-версия:

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Бостон Брюинз» принимал «Филадельфию Флайерз». Встреча прошла в Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден» и завершилась разгромной победой хозяев со счётом 6:1.

Это поражение привело в бешенство голкипера «Филадельфии» Картера Харта. После завершения матча канадский голкипер пять раз ударил клюшкой о перекладину ворот. Картер наносил удары до тех пор, пока окончательно не сломал свою клюшку.

Видео момента.

В составе победителей по дублю оформил Патрис Бержерон и Брэд Маршан и ещё по разу отличились Крэйг Смит и Чарли Койл. Единственную шайбу за «Филадельфию» забил Кевин Хейз. Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов провёл на площадке 22 минуты и 33 секунды и завершил встречу с показателем полезности «-1».

«Бостон» разгромил «Филадельфию», забросив 6 шайб. У Проворова «-1»
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