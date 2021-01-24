Крупный обмен между «Виннипегом» и «Коламбусом» вошёл в историю НХЛ в XXI веке

Обмен между «Виннипег Джетс» и «Коламбус Блю Джекетс» с участием форвардов Пьер-Люка Дюбуа и Патрика Лайне примечателен тем, что оба этих игрока были выбраны в топ-3 на одном драфте НХЛ. В 2016 году «Джетс» выбрали Лайне под общим вторым номером, а «Блю Джекетс» взяли Дюбуа под третьим.

В последний раз до этого обмен с участием двух игроков из топ-3, выбранных на одном драфте, состоялся в 1996 году. Тогда «Оттава Сенаторз» обменяла в «Айлендерс» защитника Брайана Берарда (1-й номер драфта НХЛ-1995), получив Уэйда Реддена (2-й номер). Кроме того, «Сенс» получили в сделке вратаря Дэмиана Роудса, а «Айлендерс» – голкипера Дона Бопре и нападающего Мартина Страку. Примечательно, что Берард и Редден на тот момент ещё не успели провести за выбравшие их клубы ни одного матча в НХЛ. Оба дебютировали в лиге в сезоне-1996/1997.

Таким образом, обмен Лайне на Дюбуа стал первым в истории НХЛ в XXI веке с участием двух игроков, выбранных в топ-3 на одном и том же драфте НХЛ. Стоит добавить, что ещё одним участником крупного обмена стал нападающий Джек Рослович, пополнивший состав «мундиров».