Генеральный менеджер «Виннипега» объяснил отказ от услуг Патрика Лайне

Генеральный менеджер «Виннипег Джетс» Кевин Чевелдэйофф прокомментировал обмен форварда Патрика Лайне в «Коламбус Блю Джекетс». В обратном направлении проследовал Пьер-Люк Дюбуа.
«Не согласился бы на эту сделку, если бы считал, что она не пойдёт на пользу нашей команде. Мы обменяли Патрика, он замечательный человек, с уникальными способностями. Так что пойти на такой шаг было непросто. С другой стороны, в лице Пьер-Люка Дюбуа мы имеем дело с габаритным, жёстким центрфорвардом, умеющим играть как в атаке, так и в обороне. С ним другие ребята начинают играть лучше. А это очень важный фактор, если мы стремимся к победам. Этим мы и занимаемся.
Отказ от Лайне? Всё сводится к возможностям. Мы опробовали немало разных вариантов. Так, Марк Шайфли и Патти провели в одном звене большую часть прошлого сезона. Посмотрите на статистику, это сочетание сработало не лучшим образом. Нужно найти оптимальный вариант, дать возможность хоккеисту раскрыться», – цитирует Чевелдэйоффа пресс-служба НХЛ.
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