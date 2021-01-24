Михайлов: такой безобразный ЦСКА увидел впервые в сезоне. Нет лидера масштаба Шипачёва

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов поделился мнением о матче регулярного чемпионата КХЛ, в котором ЦСКА уступил «Йокериту» (1:3).

«Ещё накануне в матче с «Амуром» было видно, что ЦСКА находится, скажем мягко, не на пике формы – Хабаровск сыграл практически на равных. Ну а о встрече с финским клубом и говорить нет смысла, такой безобразный ЦСКА увидел впервые в сезоне. Думаю, внутри команды состоится серьёзное обсуждение причин такой игры. Когда ЦСКА проигрывает, вопросы к тренерам всегда есть, когда выигрывает – нет. В этой профессии с одной стороны всё просто, с другой – сложно. К счастью, «армейцы» много побеждают, поэтому избытка вопросов нет.

Претензии к форвардам? Скорее – всей команде. Но в первую очередь, согласен, – нападающим. В атаке у нас довольно ровная группа, но нет явного лидера – и форварда, и звена в целом. В этом вижу проблему, тем более что исторически ЦСКА всегда славился именно первыми скрипками. Мастеров масштаба Вадима Шипачёва из «Динамо» сегодня не найти. Нет сомнений, именно такого лидера нам не хватает. Все видели, как накануне без Вадима его «Динамо» всухую проиграло «Барысу», но вернулся капитан – и за один период обыграл Ригу», – цитирует Михайлова Russia-Hockey.



