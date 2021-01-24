Кекяляйнен: сказал Лайне, что «Коламбус» хочет выстроить с ним долгосрочные отношения

Генеральный менеджер «Коламбус Блю Джекетс» Ярмо Кекяляйнен поделился мнением о возможном подписании нового контракта с форвардом Патриком Лайне, выменянным у «Виннипег Джетс».
«Долго говорил с ним по телефону, и эта тема стала одной из обсуждаемых. Сказал ему, что хотим выстроить с ним долгосрочные отношения. Процесс пошёл, и мы будем двигаться дальше, когда он будет здесь. Мы получили в своё распоряжение отличный инструмент для реализации лишнего, которого, возможно, еще никогда не было в команде», – цитирует Кекяляйнена пресс-служба НХЛ.
Срок контракта 22-летнего финского игрока с кэпхитом $ 6,75 млн истекает по завершении сезона-2020/2021. Летом финский форвард может стать ограниченно свободным агентом. На данный момент Патрик находится в списке травмированных из-за проблем с плечом.
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