Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Кекяляйнен: сказал Лайне, что «Коламбус» хочет выстроить с ним долгосрочные отношения

Кекяляйнен: сказал Лайне, что «Коламбус» хочет выстроить с ним долгосрочные отношения
Хоккей / НХЛ 0
Аудио-версия:

Генеральный менеджер «Коламбус Блю Джекетс» Ярмо Кекяляйнен поделился мнением о возможном подписании нового контракта с форвардом Патриком Лайне, выменянным у «Виннипег Джетс».

«Долго говорил с ним по телефону, и эта тема стала одной из обсуждаемых. Сказал ему, что хотим выстроить с ним долгосрочные отношения. Процесс пошёл, и мы будем двигаться дальше, когда он будет здесь. Мы получили в своё распоряжение отличный инструмент для реализации лишнего, которого, возможно, еще никогда не было в команде», – цитирует Кекяляйнена пресс-служба НХЛ.

Срок контракта 22-летнего финского игрока с кэпхитом $ 6,75 млн истекает по завершении сезона-2020/2021. Летом финский форвард может стать ограниченно свободным агентом. На данный момент Патрик находится в списке травмированных из-за проблем с плечом.

Лайне и Дюбуа заставили свои клубы провернуть громкий трейд в НХЛ. Все подробности сделки
«Виннипег Джетс» и «Коламбус Блю Джекетс» провернули мощный обмен. Его участниками стали второй и третий номера одного и того же драфта.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021