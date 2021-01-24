Крейчи вышел на 5-е место в истории НХЛ среди чешских хоккеистов по голевым передачам
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Бостон Брюинз» принимал «Филадельфию Флайерз». Встреча прошла в Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден» и завершилась победой хозяев с разгромным счётом — 6:1.
Нападающий «Бостона» Давид Крейчи сделал результативную передачу, которая стала у него 483-й за карьеру в НХЛ. Крейчи вышел на пятое место в истории НХЛ среди чешских хоккеистов по голевым передачам, повторив достижение Романа Гамрлика. Следующая цель Давида — результат форварда «Филадельфии» Якуба Ворачека (494), также отдавшего голевую передачу в этом матче.
Национальный рекорд принадлежит Яромиру Ягру (1155), второе место занимает Патрик Элиаш (617), топ-3 замыкает Вацлав Проспал (510).
Голкипер «Филадельфии» Харт в бешенстве разломал клюшку после 1:6 в матче с «Бостоном»
Рекомендуем вам
- 24 января 2021
-
15:53
-
15:41
-
15:30
-
14:45
-
14:15
-
13:44
-
13:21
-
13:04
-
12:45
-
12:27
-
11:59
-
11:27
-
11:09
-
10:50
-
10:31
-
10:00
-
09:35
-
09:15
-
09:00
-
08:38
-
08:05
-
08:00
-
07:35
-
07:22
-
06:56
-
06:37
-
06:32
-
06:17
-
05:45
-
05:38
-
02:59
-
00:42
- 23 января 2021
-
23:57
-
23:16
-
23:07
Партнерский контент
Рекомендуем вам