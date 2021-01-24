Крейчи вышел на 5-е место в истории НХЛ среди чешских хоккеистов по голевым передачам

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Бостон Брюинз» принимал «Филадельфию Флайерз». Встреча прошла в Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден» и завершилась победой хозяев с разгромным счётом — 6:1.

Нападающий «Бостона» Давид Крейчи сделал результативную передачу, которая стала у него 483-й за карьеру в НХЛ. Крейчи вышел на пятое место в истории НХЛ среди чешских хоккеистов по голевым передачам, повторив достижение Романа Гамрлика. Следующая цель Давида — результат форварда «Филадельфии» Якуба Ворачека (494), также отдавшего голевую передачу в этом матче.

Национальный рекорд принадлежит Яромиру Ягру (1155), второе место занимает Патрик Элиаш (617), топ-3 замыкает Вацлав Проспал (510).