RDS: Лайне может обмануть «Коламбус» — в «Джетс» он отказывался приезжать в тренинг-кемп

Обозреватель франкоязычной канадской телекомпании RDS Франсуа Ганьон прокомментировал обмен между «Виннипег Джетс» и «Коламбус Блю Джекетс», в результате которого сменили команды форварды Патрик Лайне и Пьер-Люк Дюбуа.



«С оценками обмена Лайне на Дюбуа следует быть осторожными. «Виннипег» не только выигрывает в краткосрочной перспективе, но и выйдет крупным победителем через несколько лет. Да, Патрик Лайне более яркий и эффективный игрок, это очевидно. Но задайте себе вопрос: кто более разносторонний и универсальный игрок, Лайне или Пьер-Люк Дюбуа? Отдаю голос второму. По голам финн (0,66 гола в матче за карьеру) опережает квебекца, а по очкам ситуация обратная — у Дюбуа 0,69 балла за матч. Дубуа более полезен в обороне. Кроме того, с начала карьеры он развивался в клубе, который был более ориентирован на защиту, чем на нападение. В «Виннипеге» же всё было наоборот.



Без сомнения, Лайне заменит в «Коламбусе» Рика Нэша и Артемия Панарина, которые ранее выполняли задачу забивать голы и были в роли снайпера. Достигнет ли Патрик отметки 50 голов? Будет зависеть от центрфорварда, который будет «кормить» его передачами. Поскольку «Блю Джекетс» только что избавился от своего лучшего центрового, этот статус может перейти к Максу Доми.



Не стоит забывать, что контракт Лайне ($ 6,75 млн) истекает в конце сезона. Финн уже говорил, что нацелен на зарплату $ 9 млн за сезон, и это немного смешно, потому что он будет ограниченно свободным агентом. Лайне может и обмануть «Коламбус», как делал это в «Джетс». Он ведь грозил отказаться приезжать в тренинг-кемп. Возможно, тот факт, что генменеджер «Коламбуса» Ярмо Кекяляйнен тоже финн, может упростить переговоры. Но ключевое слово здесь — «возможно», — сказал Ганьон.

Лайне и Дюбуа заставили свои клубы провернуть громкий трейд в НХЛ. Все подробности сделки «Виннипег Джетс» и «Коламбус Блю Джекетс» провернули мощный обмен. Его участниками стали второй и третий номера одного и того же драфта.