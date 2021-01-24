Форвард «Вашингтона» Том Уилсон пропустит встречу с «Баффало», Макмайкл дебютирует в НХЛ

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон из-за травмы нижней части тела пропустит матч регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало Сэйбрз», сообщает журналист The Washington Post Саманта Пелл в «Твиттере». В составе «Кэпиталз» свой дебютный матч в НХЛ проведёт форвард Коннор Макмайкл.
В предыдущем матче с «Баффало» (4:3 Б) Уилсон провёл на льду 12 минут 57 секунд, нанёс 4 броска и отдал одну результативную передачу. В третьем периоде он ушёл со льда и до конца встречи не вернулся. Срок восстановления хоккеиста оценивается как со дня на день.
Напомним, Макмайкл был задрафтован «Вашингтоном» в первом раунде под общим 25-м номером в 2019 году. В июле того же года подписал трёхлетний контракт, но за «Кэпиталз» в НХЛ ещё не дебютировал. Прошлый сезон канадец выступал в ОХЛ за «Лондон Найтс».
Матч «Вашингтон Кэпиталз» — «Баффало Сэйбрз» состоится сегодня, 24 января. Начало встречи — в 23:00.
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