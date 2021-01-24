Депутат из Беларуси — о ЧМ-2021: это месть потомкам победителей Второй мировой войны

Депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, председатель Гомельской областной федерации хоккея Виталий Уткин поделился мнением о решении ИИХФ не проводить матчи ЧМ-2021 в Минске.
«Чемпионат перенесли по вопросам безопасности? Вопросы безопасности абсолютно другие, мы же понимаем, что выходило на первый план. О чём говорит Тихановская? Разве она о пандемии говорит? Нет, она говорит об абсолютно других вещах, и логику эту проследить трудно.
Сегодня заявляют: «Мы будем выходить на улицу, будем доставлять проблемы. Приедут хоккеисты, возможно, мы будем блокировать дороги, чтобы они не ездили. Поэтому послушайте нас и не приезжайте». Это звучит абсолютно абсурдно. В то время как официальная государственная линия, все люди, которые за хоккей, говорят: «Послушайте, у нас будет порядок. Вы сегодня видите, что у нас порядок».
Я думаю, что часть населения тех стран, где политики выступали против чемпионата мира в Республике Беларусь, абсолютно не поддерживает точку зрения этих политиков и абсолютно по-другому на них сейчас посмотрели. Что можно выйти абсолютно на другие уровни политического плана и просто сказать, что это месть нам, потомкам победителей Второй мировой войны, за то, что наши деды знамя водрузили над Рейхстагом.
Просто логика. Мы говорим о логике политических движений. Возьмём «Шкоду». Во время войны, мы знаем, они как ремонтировали технику немецко-фашистских захватчиков, так и выпускали лёгкие танки. И 200 танков были поставлены в ряды немецкой армии, которая воевала против белорусского народа.
Мы просто проводим ту логику, которая была принята на политической арене. Непонятно то, что люди говорят: «Мы сами будем нарушать», и вместо того, чтобы с нарушителями бороться, их почему-то поддерживают. И приняли решение о переносе чемпионата мира. Поэтому я провожу логику, которая более параллельна, которая хоть как-то есть на исторических фактах», — сказал Уткин в эфире телеканала «СТВ».
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