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Никлас Бекстрём забросил шайбу с отрицательного угла в ворота «Баффало»

Никлас Бекстрём забросил шайбу с отрицательного угла в ворота «Баффало»
Хоккей / НХЛ 0

В эти минуты в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Баффало Сэйбрз». Идёт 3-й период, счёт в матче – 3:3.

На 10-й минуте 3-го периода шведский нападающий «Вашингтона» Никлас Бекстрём, получив шайбу от Якуба Враны вблизи ворот «Баффало», принял неожиданное решение сместиться в сторону от вратаря и нанести бросок с отрицательного угла, что застало врасплох голкипера «Сэйбрз» Линуса Улльмарка, от которого рикошетом шайба и зашла в ворота.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в «твиттере» «Вашингтона».

Для 33-летнего Бекстрёма эта заброшенная шайба стала 4-й в текущем сезоне при 2 результативных передачах и показателе полезности «0».

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