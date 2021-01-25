«Баффало» взял реванш за поражение у «Вашингтона», который проводил 2-ю игру без россиян

В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Вашингтон Кэпиталз» уступил по буллитам «Баффало Сэйбрз» — 3:4 Б.



В составе «Вашингтона» в основное время отличились Джастин Шульц, Ти Джей Оши и Никлас Бекстрём, а у «Баффало» — Колин Миллер, Виктор Олофссон и Эрик Стаал. Победный буллит в составе «Сэйбрз» на счету Джека Айкела.

Напомним, что в прошлой игре, состоявшейся в ночь с 22 на 23 января, в серии послематчевых штрафных бросков сильнее оказались игроки «Вашингтона», одержав победу со счётом 4:3 Б.

Напомним, российские хоккеисты «Вашингтона» Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов и Илья Самсонов находятся на карантине и пропустят как минимум четыре матча регулярного чемпионата НХЛ. Лига включила их в список игроков, недоступных для участия в матчах и тренировках команды из-за нарушения протокола защиты от коронавируса.



