«Баффало» взял реванш за поражение у «Вашингтона», который проводил 2-ю игру без россиян

В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Вашингтон Кэпиталз» уступил по буллитам «Баффало Сэйбрз» — 3:4 Б.
В составе «Вашингтона» в основное время отличились Джастин Шульц, Ти Джей Оши и Никлас Бекстрём, а у «Баффало» — Колин Миллер, Виктор Олофссон и Эрик Стаал. Победный буллит в составе «Сэйбрз» на счету Джека Айкела.
Напомним, что в прошлой игре, состоявшейся в ночь с 22 на 23 января, в серии послематчевых штрафных бросков сильнее оказались игроки «Вашингтона», одержав победу со счётом 4:3 Б.
Напомним, российские хоккеисты «Вашингтона» Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов и Илья Самсонов находятся на карантине и пропустят как минимум четыре матча регулярного чемпионата НХЛ. Лига включила их в список игроков, недоступных для участия в матчах и тренировках команды из-за нарушения протокола защиты от коронавируса.
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