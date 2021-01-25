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«Баффало» взял реванш за поражение у «Вашингтона», который проводил 2-ю игру без россиян

«Баффало» взял реванш за поражение у «Вашингтона», который проводил 2-ю игру без россиян
Хоккей / НХЛ 0
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В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Вашингтон Кэпиталз» уступил по буллитам «Баффало Сэйбрз» — 3:4 Б.

В составе «Вашингтона» в основное время отличились Джастин Шульц, Ти Джей Оши и Никлас Бекстрём, а у «Баффало» — Колин Миллер, Виктор Олофссон и Эрик Стаал. Победный буллит в составе «Сэйбрз» на счету Джека Айкела.

Напомним, что в прошлой игре, состоявшейся в ночь с 22 на 23 января, в серии послематчевых штрафных бросков сильнее оказались игроки «Вашингтона», одержав победу со счётом 4:3 Б.

Напомним, российские хоккеисты «Вашингтона» Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов и Илья Самсонов находятся на карантине и пропустят как минимум четыре матча регулярного чемпионата НХЛ. Лига включила их в список игроков, недоступных для участия в матчах и тренировках команды из-за нарушения протокола защиты от коронавируса.

НХЛ - регулярный чемпионат
24 января 2021, воскресенье. 23:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
3 : 4
Б
Баффало Сэйбрз
Баффало
1:0 Шульц – 06:58' (5x5)   1:1 Миллер (Ристолайнен, Миттельштадт) – 30:07' (5x4)   2:1 Оши (Шульц, Бекстрём) – 31:51' (5x4)   2:2 Олофссон (Райнхарт, Айкел) – 33:04' (5x4)   2:3 Стаал (Ристолайнен, Миллер) – 47:24' (5x4)   3:3 Бекстрём (Врана, Карлсон) – 49:28' (5x4)   3:4 Айкел – 65:00' (ПБ)
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