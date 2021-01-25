Никита Гусев набрал 1-е очко в текущем розыгрыше НХЛ в матче с «Айлендерс» Сорокина
В эти минуты в Ньюарке (США) на стадионе «Пруденшиал-центр» проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ между «Нью-Джерси Дэвилз» и «Нью-Йорк Айлендерс». После 1-го периода хозяева ведут со счётом 2:0.
28-летний российский форвард «Дэвилз» Никита Гусев в своей 5-й игре текущего сезона НХЛ отметился первым результативным действием, записав на свой счёт голевую передачу на Павла Заху в моменте со вторым взятием ворот «Айлендерс», в стартовом составе которого российский голкипер Илья Сорокин.
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В прошлом сезоне Гусев провёл за «Нью-Джерси» 66 встреч, в которых набрал 44 (13+31) очка при показателе полезности «-15».
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