Кирилл Капризов вошёл в историю «Миннесоты», став автором уникального достижения

23-летний российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов, отметившийся очередным результативным действием в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе Шаркс», вписал своё имя в историю клуба, сообщает пресс-служба лиги в «твиттере».

Как отмечает источник, Кирилл Капризов, набрав 6-й балл за результативность в 6-м матче в НХЛ, стал первым новичком в истории франшизы, которому покорилась отметка в одно набранное очко в среднем за игру за отрезок в 6 матчей.

Счёт в матче с «Сан-Хосе» был открыт уже на 5-й минуте встречи канадским форвардом «Миннесоты» Заком Паризе после передачи с неудобной руки с фланга от 23-летнего российского нападающего Кирилла Капризова, в изящной манере обыгравшего защитника «Сан-Хосе Шаркс» Эрика Карлссона.