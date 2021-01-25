Павелски стал самым возрастным игроком НХЛ, набравшим 3+ очков в двух первых матчах сезона

Нападающий команды Национальной хоккейной лиги «Даллас Старз» Джо Павелски забросил шайбу и отдал две результативные передачи в очередном матче регулярного чемпионата с «Нэшвилл Предаторз» и установил новый рекорд.



Американский форвард стал самым возрастным игроком в истории НХЛ, набравшим три и более очков в каждой из первых двух встреч своей команды в начале сезона. Павелски забросил три шайбы и отдал четыре результативные передачи. В общей сложности на счету нападающего семь очков в первых двух матчах сезона.



Сейчас возраст Павелски составляет 36 лет 197 дней.



Напомним, в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ, состоявшемся на арене «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе, «Даллас Старз» победил «Нэшвилл Предаторз» со счётом 3:2.

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