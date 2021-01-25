Главный тренер «Айлендерс» Барри Тротц прокомментировал игру Сорокина в дебютных матчах

Главный тренер команды Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Айлендерс» Барри Тротц поделился мнением об игре российского голкипера Илье Сорокине. Накануне «островитяне» потерпели поражение в матче с «Нью-Джерси Дэвилз» со счётом 0:2. Сорокин отразил 22 из 24 бросков.



«Он изучает лигу. В моменте со вторым голом он немного не проконтролировал отскок, шайба ускользнула от него, и соперник забил. В остальном он играл надёжно, сделал несколько важных сейвов, продемонстрировав, насколько он атлетичен. Чем больше он будет играть в этой лиге, тем привычнее ему будет. Мы добьёмся победы для него», — сказал Тротц.



Напомним, Сорокин подписал контракт с «Айлендерс» минувшим летом. В нынешнем сезоне российский голкипер принял участие в двух встречах регулярного чемпионата НХЛ. В обоих матчах «островитяне» потерпели сухое поражение. В первой встрече с «Нью-Йорк Рейнджерс» Сорокин пропустил пять шайб, отбив 27 из 32 бросков. Во второй — две шайбы.

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