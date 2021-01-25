Карлссон, Ожиганов и Липон — лучшие игроки 19-й недели регулярного чемпионата КХЛ

Комиссия по определению лучших хоккеистов чемпионата КХЛ определила лучших игроков 19-й недели чемпионата, сообщается на официальном сайте КХЛ.



Лучшим вратарём во второй раз в карьере был признан Хенрик Карлссон («Барыс»), одержавший три победы в трёх матчах недели, в том числе одну на ноль. По воротам Карлссона было нанесено 93 броска (в среднем 31 за игру), из которых он отразил 94,62%. Коэффициент надёжности составил 1.66.



Лучшим защитником в третий раз в карьере был признан Игорь Ожиганов (СКА), одержавший с командой две победы в двух матчах недели. Ожиганов набрал 3 (1+2) очка, не завершил ни одну из встреч с отрицательным показателем полезности при общем показателе «+3». Ожиганов нанёс 10 бросков по воротам соперника, совершил четыре силовых приёма и заблокировал два броска.



Лучшим нападающим впервые был признан Джей Си Лайпон («Динамо» Р), одержавший с командой одну победу в трёх матчах недели. Лайпон набрал 5 (2+3) очков, шайба во встрече с «Ак Барсом» (5:4 ОТ) стала победной. Форвард рижан не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем показателе «+1». Лайпон нанёс семь бросков по воротам соперника, совершил четыре силовых приёма, дважды на нём нарушали правила.



Лучшим новичком впервые был признан Никита Гуслистов («Северсталь»). На счету 18-летнего форварда 4 (3+1) очка, которые он набрал во встрече с «Автомобилистом» (6:3). Гуслистов стал самым молодым автором хет-трика в КХЛ среди россиян. Гуслистов не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности, общий показатель составил «+3», нанёс 4 броска по воротам, среднее игровое время составило 9 минут и 46 секунд.

18-летний Никита Гуслистов оформил хет-трик за 11 минут в матче с «Автомобилистом»