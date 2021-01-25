Федерация хоккея Беларуси обсуждает с ИИХФ размер компенсации за перенос ЧМ-2021

Федерация хоккея Беларуси обсуждает с Международной федерацией хоккея размер компенсации за решение перенести ЧМ-2021 из Минска.



«Да, такие переговоры сейчас ведутся», — сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на пресс-службу ФХБ.



Подчёркивается, что предоставить более детальную информацию пресс-служба отказалась до завершения переговоров.



18 января на заседании ИИХФ было принято решение об отмене проведения части чемпионата мира по хоккею—2021 в Минске. Совет определил, что в настоящее время невозможно обеспечить благополучие команд, зрителей и официальных лиц при проведении турнира в Беларуси.



Мировое первенство должно было пройти в Минске и Риге с 21 мая по 6 июня. Ранее стало известно, что новое место проведения турнира совет ИИХФ выбирает из трёх вариантов: только Латвия, Латвия совместно со Словакией (Братислава) и Латвия совместно с Данией (Хернинг).

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