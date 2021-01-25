Дюбуа: в Виннипеге уже чувствую себя как дома

Новичок «Виннипег Джетс» Пьер-Люк Дюбуа прокомментировал первое время в новом городе.
«Уже чувствую себя как дома. Я приехал сюда вчера вечером, но проснулся сегодня утром, вернулся в Канаду и был здесь… но здесь уже хорошо. Я получаю сообщения от игроков. Вчера я разговаривал по телефону с представителями команды. У меня действительно хорошее предчувствие.
За последние два или три года произошло много событий. Я чрезвычайно благодарен за всё, что «Коламбус» для меня сделал. Я очень рад этой новой главе, этой новой возможности с новой командой, новым тренерским штабом, новая организация, новые поклонники.
Это команда, против которой я ненавидел играть. Комбинация навыков и трудовой этики, против которой сложно играть, а потом вы добиваетесь этого с одним из лучших вратарей в НХЛ — с Коннором Хеллебайком. Игра против них действительно раздражает, и круто иметь возможность играть за них сейчас, чтобы играть с другой стороны, как я уже говорил ранее, сочетание размера и навыков — это то, что у меня тоже есть, и это будет идеально", — приводит слова Дюбуа пресс-служба НХЛ.
- 25 января 2021
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