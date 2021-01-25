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Павелски: после времени без матчей было здорово вновь увидеть шайбу

Павелски: после времени без матчей было здорово вновь увидеть шайбу
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Даллас Старз» Джо Павелски подвёл итоги очередного матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нэшвилл Предаторз» (3:2).

«Игра в большинстве определённо была тем, на чём мы сосредотачивались, вероятно, вплоть до «пузыря». Мы работали над ним каждый день перед этим. Когда мы вернулись в этот лагерь, всё было похоже. Мы как бы коснулись этой темы, постарались максимально хорошо и быстро отточить большинство. После времени без матчей было здорово вновь увидеть шайбу", — приводит слова Павелски пресс-служба НХЛ.

Напомним, в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Даллас Старз» дома победил «Нэшвилл Предаторз» со счётом 3:2. Голами в составе победителей отметились Денис Гурьянов, Роопе Хинц и Джо Павелски.

«Даллас» победил «Нэшвилл», гол на счету Гурьянова
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