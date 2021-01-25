Третьяк рассказал, в каком статусе российским хоккеистам разрешили выступать на ЧМ-2021
Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк рассказал о статусе российских хоккеистов на чемпионате мира—2021.
«Нам разрешили выступать в таком же качестве, в каком мы выступали на Играх в Корее, поэтому поедем на чемпионат мира в таком же формате, как тогда», — приводит слова Третьяка «Р-Спорт».
Напомним, что в декабре Спортивный арбитражный суд (CAS) опубликовал решение по спору между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА), по которому российские спортсмены не могут участвовать в крупных международных стартах, в том числе чемпионатах мира, под флагом России до 16 декабря 2022 года. Также запрещено использование национального гимна и герба.
Россия не сможет принять ЧМ-2021 из-за санкций
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