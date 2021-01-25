Вудкрофт: матчи на этой неделе покажут, насколько минское «Динамо» готово к плей-офф

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт рассказал о предстоящем матче регулярного чемпионата КХЛ с череповецкой «Северсталью».
«Мы понимаем, насколько важна каждая игра. Мы в хорошем физическом и ментальном состоянии. Думаю, что матчи на этой неделе покажут, насколько мы готовы к плей-офф.
Это будет битва, игра за четыре очка. Две команды идут вровень в турнирной таблице. Мы знаем, что «Северсталь» — это быстрая, молодая и голодная команда. Плюс они действуют очень дисциплинированно. Будем разговаривать с ребятами о том, как нужно играть в своей зоне и зоне соперника, как контролировать шайбу, что нужно сделать для победы. На льду будет война, и мы готовы к ней.
Артём Демков полагает, что голов много не будет, и ставит на победу «Динамо» со счётом 2:1 или 2:0? В каждой игре очень большое влияние оказывают такие компоненты, как исполнение, желание, мастерство и дисциплина игроков. Это будут главные факторы и сегодня. Возможно, Артём Демков прав. Посмотрим.
Наладится ли игра в большинстве после возвращения Бреннана Менелла? У Бреннана хорошее катание, качественное исполнение первой передачи и контроль шайбы. Он помогает команде при игре в равных составах выходить из зоны. В большинстве у нас будет две новые бригады, Бреннан – в одной из них. Последние пару дней мы работали над новой тактикой при игре в большинстве, которую ещё никто не видел. Думаю, мы сможем удивить соперника», — приводит слова Вудкрофта пресс-служба клуба.
- 25 января 2021
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