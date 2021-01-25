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Федерация хоккея Словакии направила в ИИХФ документацию на проведение ЧМ-2021 в Братиславе

ЧМ-2021
ЧМ-2021
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  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Федерация хоккея Словакии направила в ИИХФ документацию на проведение ЧМ-2021 в Братиславе
Хоккей / ЧМ по хоккею 2021 0
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Федерация хоккея Словакии направила в штаб-квартиру Международной федерации хоккея (ИИХФ) документацию на проведение чемпионата мира 2021 года совместно с Латвией.

«Нами была подготовлена и в прошлую пятницу направлена в штаб-квартиру ИИХФ необходимая документация, включая бюджетный план, которая необходима для принятия решения о проведении в Братиславе части встреч ЧМ-2021, перенесенных из Минска. Мы ждём решения совета ИИХФ», — приводит слова пресс-секретаря Федерации хоккея Словакии Петера Яношека ТАСС.

18 января на заседании ИИХФ было принято решение об отмене проведения части чемпионата мира по хоккею—2021 в Минске. Совет определил, что в настоящее время невозможно обеспечить благополучие команд, зрителей и официальных лиц при проведении турнира в Беларуси.

Мировое первенство должно было пройти в Минске и Риге с 21 мая по 6 июня. Ранее стало известно, что новое место проведения турнира совет ИИХФ выбирает из трёх вариантов: только Латвия, Латвия совместно со Словакией (Братислава) и Латвия совместно с Данией (Хернинг).

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