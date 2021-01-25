Федерация хоккея Словакии направила в ИИХФ документацию на проведение ЧМ-2021 в Братиславе

Федерация хоккея Словакии направила в штаб-квартиру Международной федерации хоккея (ИИХФ) документацию на проведение чемпионата мира 2021 года совместно с Латвией.

«Нами была подготовлена и в прошлую пятницу направлена в штаб-квартиру ИИХФ необходимая документация, включая бюджетный план, которая необходима для принятия решения о проведении в Братиславе части встреч ЧМ-2021, перенесенных из Минска. Мы ждём решения совета ИИХФ», — приводит слова пресс-секретаря Федерации хоккея Словакии Петера Яношека ТАСС.

18 января на заседании ИИХФ было принято решение об отмене проведения части чемпионата мира по хоккею—2021 в Минске. Совет определил, что в настоящее время невозможно обеспечить благополучие команд, зрителей и официальных лиц при проведении турнира в Беларуси.

Мировое первенство должно было пройти в Минске и Риге с 21 мая по 6 июня. Ранее стало известно, что новое место проведения турнира совет ИИХФ выбирает из трёх вариантов: только Латвия, Латвия совместно со Словакией (Братислава) и Латвия совместно с Данией (Хернинг).