Защитник Максим Игнатович перешёл в польскую «Краковию»

Экс-защитник «Амура» Максим Игнатович продолжит карьеру в чемпионате Польши. 29-летний игрок обороны подписал с «Краковией» контракт до конца сезона.

В составе «тигров» Игнатович провёл два сезона. В нынешнем регулярном чемпионате Максим отыграл 21 матч, отдал четыре результативные передачи и набрал 37 штрафных минут при показателе полезности «-17».

Прошлый сезон Игнатович начинал в «Нефтехимике», где провёл всего один матч, после чего перешёл в «Амур». За хабаровский клуб Максим сыграл 31 матч в регулярном чемпионате КХЛ, забросив одну шайбу и сделав четыре результативные передачи при показателе полезности "+1" и 16 минутах штрафного времени.

Высшим достижением хоккеиста остаётся победа на молодёжном чемпионате мира 2011 года.