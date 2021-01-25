Немировски: первый раз слышу, что Денис Паршин хотел вернуться в «Торпедо»

Главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ со «Спартаком» (2:3 ОТ).
«Хорошая и интересная игра, обе команды здорово играли. Всё перешло в овертайм, мы свои моменты не реализовали, а «Спартак» забил. У нас ещё две игры на выезде, будем стараться победить.
Когда забили во второй раз, играли правильно, но получили удаление, я ещё не смотрел этот момент, буду пересматривать. «5+20» Остина? Честно, не видел до конца эпизод, но раз судья дал такой штраф, значит, так и есть.
Первый раз слышу про то, что Денис Паршин хотел вернуться в «Торпедо». Варнаков не играл, так как заболел. Дер-Аргучинцева ждём в составе после поездки», — передаёт слова Немировски корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
- 25 января 2021
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