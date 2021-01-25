Знарок: не первый раз работаем с Жамновым на лавке. Это наше общее решение

Главный тренер «Спартака» Олег Знарок прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Торпедо» (3:2 ОТ).

«Не первый раз с работаем с Алексеем Жамновым на лавке. Это наше общее решение. Мы работали вместе на Кубке мира, на Олимпиаде. Здесь не на чем заострять внимание. Думаем и работаем в одном направлении и в одном русле, нет никаких проблем. Будет ли Жамнов на лавке на следующих матчах? А почему нет? Знаете, мы сейчас вот так решили, а дальше это только нам в помощь.

Мы навязали «Торпедо» свою игру, но не всегда можем реализовать моменты. Игра была наша, если вы смотрели хоккей. Надеемся, что Йори Лехтеря вернётся к матчу со СКА, но скорее всего — к «Куньлуню».

Если вы смотрите наши матчи, то первое звено у нас варьируется. Когда-то там играет Широков, когда-то — Бакош или Фёдоров. Даже Талалуев там играет. Работаем над подстраховкой, чтобы соперник не убегал в контратаки один на один. Уделяем этому очень много внимания», — передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.