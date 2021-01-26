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«Вегас» объявил о заключении трёхлетнего соглашения с Дорофеевым, покинувшим «Трактор»

«Вегас» объявил о заключении трёхлетнего соглашения с Дорофеевым, покинувшим «Трактор»
Хоккей / НХЛ 0
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Пресс-служба клуба НХЛ «Вегас Голден Найтс» объявила о подписании трёхлетнего контракта новичка с 20-летним российским нападающим Павлом Дорофеевым, выступавшим в КХЛ за челябинский «Трактор».

Игрок присоединится к фарм-клубу «Вегаса» в АХЛ — «Хендерсон Сильвер Найтс».

Напомним, Павел Дорофеев перешёл в «Трактор» минувшим летом в результате крупной сделки между челябинским клубом, СКА и магнитогорским «Металлургом».

В текущем сезоне форвард принял участие в одном матче КХЛ, не отметившись результативными действиями. В сезоне-2019/2020 в составе магнитогорского «Металлурга» он провёл 48 встреч, в которых набрал 7 (4+3) очков при показателе полезности «–1».

На молодёжном чемпионате мира 2020 года в Чехии он стал серебряным призёром в составе сборной России.

Нападающий Павел Дорофеев покинет «Трактор» и продолжит карьеру в НХЛ
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