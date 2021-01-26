«Куньлунь» и «Нефтехимик» потеряли шансы на попадание в плей-офф КХЛ

По итогам игрового дня в КХЛ за 25 января сразу два клуба Восточной конференции потеряли все шансы на попадание в плей-офф в текущем сезоне – этими клубами стали «Куньлунь Ред Стар» и нижнекамский «Нефтехимик». Об этом сообщает пресс-служба КХЛ в «Твиттере».



«Куньлунь» вчера, 25 января, на выезде всухую уступил подольскому «Витязю» — 0:3. Клуб занимает последнее – 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции. Подопечные Алексея Ковалёва после 47 встреч имеют в своём активе 30 очков, отставание клуба от зоны плей-офф составляет 27 очков.

«Нефтехимик», проведя на игру больше, занимает 11-е место с 32 очками и отставанием в 25 пунктов.

Напомним, что старт плей-офф Кубка Гагарина намечен на 2 марта 2021 года, седьмой матч финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина, если потребуется, состоится 30 апреля.