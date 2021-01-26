«Эдмонтон» поместил Энниса на драфт отказов, «Колорадо» – новичка команды Патерина

Инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман сообщил, что нападающий Тайлер Эннис помещён «Эдмонтон Ойлерз» на драфт отказов.

В нынешнем сезоне сезоне 31-летний канадец провёл четыре матча в регулярном чемпионате НХЛ и не набрал ни одного очка при показателе полезности «-4». В среднем за матч Эннис проводил на льду меньше 10 минут (09.46).

В свою очередь «Колорадо Эвеланш» отправил на драфт отказов защитника Грега Патерина.

Примечательно, что американский защитник стал игроком «Колорадо» только 20 января 2021 года. Патерин пополнил состав «лавин» в результате обмена с «Миннесотой Уайлд». За новую команду 30-летний хоккеист сыграл три матча и не набрал очков при полезности «-2» и среднем игровом времени 15.21.