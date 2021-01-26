У Медведева диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга
«Спартак» опубликовал заявление о состоянии здоровья российского нападающего Павла Медведева, получившего травму в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Торпедо» (3:2 ОТ).
«Павел Медведев, получивший травму в матче с «Торпедо», был доставлен в Институт Склифосовского. Врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Предварительный диагноз — перелом рёбер — не подтвердился. Желаем Павлу скорейшего выздоровления!» — говорится в официальном «твиттере» московского клуба.
29-летний форвард получил травму 25 января, когда очень неудачно упал на борт после толчка со стороны Брэди Остина. Защитник гостей получил за толчок большой и дисциплинарный штраф до конца матча.
Знарок рассказал о состоянии здоровья Медведева после грубого фола защитника «Торпедо»
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